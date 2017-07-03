Тер Штеген: "Эта победа – не только наша, но и немецких болельщиков"

Вратарь сборной Германии Марк-Андре тер Штеген прокомментировал победу своей команды над Чили (1:0) в финале Кубка Конфедераций.

"Выиграть сегодняшний матч и турнир в целом – большое удовольствие. Это очень важно для нас. Мы добились очень многого и, по-моему, заслужили победу. Хотя игра была равной. Думаю, эта победа – не только наша, но и немецких болельщиков. Это действительно молодая команда. Еще после первой игры я говорил, что мы молоды, но хороши. Все хотят выиграть, выкладываемся, есть мечта, мы все вместе к ней стремимся. Теперь мы всегда будем играть как единая команда.

Как команда мы пытаемся играть плотно, перекрывать все пространство. Игроки помогали друг другу, вы видели это своими глазами. Если хочешь выиграть подобный турнир, то к этой мечте должен стремиться каждый. И сегодня мы сыграли именно как команда, а не как отдельные игроки. Это был отличный турнир, мы и нападали, и защищались очень хорошо. На этот турнир собрались хорошие игроки. Это хорошо подготовленная команда. В любой игре были трудности, мы часто оборонялись вместо того, чтобы нападать. Но, думаю, мы заслужили эту победу, и я рад, что был частью этой команды", - приводят слова тер Штегена российские СМИ.

Напомним, что тер Штеген был признан лучшим игроком финального матча.

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