Тер Штеген: "Это был хороший сезон для "Барселоны"

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Тер Штеген: "Это был хороший сезон для "Барселоны"Голкипер каталонской "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген оценил выступление своей команды в текущем сезоне.

"Победа в Ла Лиге и Кубке была навязчивой идеей для нас, поэтому, в конечном итоге, я думаю, что это был хороший сезон. У нас осталась все еще осталась одна игра в сезоне, который нужно завершить на позитивной ноте", - цитирует 26-летнего вратаря "сине-гранатовых" El Mundo Deportivo.

Напомним, сегодня "Барселона" в товарищеском матче обыграла чемпиона ЮАР "Мамелоди Сандаунз". | soccernews.ru

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