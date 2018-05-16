Тер Штеген: "Это был хороший сезон для "Барселоны"

Голкипер каталонской "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген оценил выступление своей команды в текущем сезоне.

" Победа в Ла Лиге и Кубке была навязчивой идеей для нас, поэтому, в конечном итоге, я думаю, что это был хороший сезон. У нас осталась все еще осталась одна игра в сезоне, который нужно завершить на позитивной ноте ", - цитирует 26-летнего вратаря "сине-гранатовых" El Mundo Deportivo.

Напомним, сегодня "Барселона" в товарищеском матче обыграла чемпиона ЮАР "Мамелоди Сандаунз". | soccernews.ru