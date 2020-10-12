Тер Штеген готов пойти на уступки при подписании нового контракта с "Барселоной"

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Тер Штеген готов пойти на уступки при подписании нового контракта с "Барселоной"

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген может пойти на уступки при подписании нового контракта с каталонским клубом. Об этом сообщает Goal.

Изначально футболист требовал зарплату в размере 24 миллионов евро, но готов пойти на снижение оклада до 18 млн евро.

Контракт игрока с "Барселоной" будет рассчитан до лета 2025 года. Нынешнее соглашение истекает в конце текущего сезона.

Отметим, 28-летний футболист может стать  самым выскооплачиваемым вратарем мира и вторым по зарплате в клубе после Лионеля Месси.

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