Тер Штеген хочет остаться в "Барселоне"

Фото: инстаграм Тер Штегена/Автор неизвестен

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Стеген не имеет желания покидать каталонский клуб.

По информации источника, игрок не входит в список трансферных целей дортмундской "Боруссии".

Сообщается, что по поводу ухода из стана сине-гранатовых с ним никто не общался. Немецкий голкипер хочет продолжить выступать за "блауграну".

В прошедшем сезоне Ла Лиги 29-летний тер Стеген провел 31 матч.

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