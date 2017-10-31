Тер Штеген хочет видеть в "Барселоне" своего соотечественника

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген одобряет возможный переход в каталонский клуб хавбека "Шальке" Леона Горетцки.

"Леон - фантастический игрок. Он мне нравится как футболист, и как человек. У него на месте голова и отличные футбольные качества. Он мог бы играть за большую европейскую команду. Я не знаю, где Горецка в итоге окажется. Но этот футболист стал бы хорошим подписанием" - цитирует тер Штегена Sport.es.

Напомним, что контракт 22-летнего Горетцки с "Шальке" истекает летом 2018 года.

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