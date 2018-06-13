Тер Штеген: "Хотел бы, что Тьяго Алькантара вернулся в "Барселону"

Теги барселонабавария мюнхенмарк-андре тер штегентьяго алькантара

Тер Штеген: "Хотел бы, что Тьяго Алькантара вернулся в "Барселону"Голкипер каталонской "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген высказался о возможном возвращении в его клуб полузащитника мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантары.

"Я хотел бы иметь Тьяго в "Барсе". Его стиль игры подходит нам, и я считаю, что он обладает уникальной индивидуальностью. Тьяго - это особый тип игрока. Без сомнения, его приход придал бы нам больше вариативности в центре поля. Если его возвращение состоится, это будет здорово для него и для нас", - цитирует 26-летнего вратаря El Mundo Deportivo.

Напомним, агент предложил услуги Тьяго Алькантары "Реалу". | soccernews.ru

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