Тер Штеген и "Барселона" почти договорились о новом контракте

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Тер Штеген и "Барселона" почти договорились о новом контракте

Голкипер Марк-Андре тер Штеген готов пойти на уменьшение зарплаты ради нового контракта с "Барселоной", передает Mundo Deportivo.

По данным издания, стороны приняли решение уменьшить оклад из-за пандемии коронавируса. Новое соглашение будет рассчитано на 4 года. Когда точно будет подписан новый контракт - пока не оглашается.

27-летний голкипер играет в каталонском клубе с 2014 года. Нынешнее соглашение рассчитано до 2022 года. Трансферная стоимость игрока - 72 миллиона евро.

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