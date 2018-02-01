Тер Штеген и Коутиньо остались в запасе "Барселоны" на матч с "Валенсией"

Стали известны стартовые составы "Барселоны" и "Валенсии" в первом полуфинальном матче Кубка Испании.

"Барселона": Силлесен, Роберто, Пике, Умтити, Альба, Видаль, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Месси, Суарес

Запасные: тер Штеген, Денис Суарес, Коутиньо, Паулиньо, Пако Алькасер, Динь, Йери Мина

"Валенсия": Хайме, Монтойя, Паулиста, Везу, Гайя, Солер, Парехо, Коклен, Перейра, Родриго, Вьетто

Запасные: Нето, Дзадза, Ферран, Лато, Максимович, Начо Видаль, Санти Мина

Матч "Барселона" - "Валенсия" состоится сегодня, 1 февраля и начнется в 23:30 мск.

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