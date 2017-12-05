Тер Штеген и Месси не попали в стартовый состав "Барселоны" на матч со "Спортингом"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде огласил стартовый состав команды на матч 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против лиссабонского "Спортинга".

Стоит отметить, что в основу каталонцев не попали вратарь Марк-Андре тер Штеген и нападающий Лионель Месси.

"Барселона": Силлессен, Семеду, Пике, Вермален, Динь, Гомеш, Ракитич, Денис Суарес, Видаль, Алькасер, Луис Суарес.

Матч "Барселона" - "Спортинг" состоится сегодня, 5 декабря и начнется в 22:45 мск.

Не пропустите: Чужая битва за плей-офф: "Спортинг" едет за победой на "Камп Ноу". | http://soccernews.ru