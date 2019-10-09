Тер Штеген и Паредес в старте на матч Германия - Аргентина
Тренерские штабы сборных Германии и Аргентины огласили стартовые составы на товарищеский мат.
Сборная Германии: тер Штеген, Киммих, Клостерманн, Зюле, Хальстенберг, Джан, Кох, Гнабри, Хавертц, Брандт, Вальдшмидт.
Сборная Аргентины: Марчесин, Фойт, Отаменди, Рохо, Тальяфико, Перейра, Паредес, Де Пауль, Корреа, Лаутаро Мартинес, Дибала.
Встреча пройдет сегодня, 9 октября, на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде. Начало игры - в 21:45 (мск).
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