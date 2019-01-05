Тер Штеген избежал серьезной травмы на встрече с болельщиками

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген мог стать жертвой неаккуратности одного из болельщиков клуба.

Вчера каталонцы проводили открытую тренировку и когда немецкий голкипер раздавал автографы один из фанатов слишком близко поднес флаг к лицу тер Штегена и едва не ткнул им в глаз футболисту.

Однако ситуация закончилась благополучно и тер Штеген продолжил подготовку к завтрашнему матчу Примеры против "Хетафе".

В нынешнем сезоне тер Штеген провел 23 матча, из них в 8 он отстоял на ноль.

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