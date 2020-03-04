Тер Штеген может покинуть "Барселону"
Немецкий вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген может сменить клуб, сообщил журналист Луис Канут в эфире Catalunya Radio.
По словам Канута, его знакомый недавно беседовал с тер Штегеном, предложив голкиперу написать автобиографию. Впрочем, вратарь отказался, заявив, что он не уверен в своем будущем в каталонском клубе.
Ранее сообщалось, что у тер Штегена произошел конфликт с нападающим Лионелем Месси во время тренировки. Контракт голкипера с "Барселоной" действует до лета 2022 года. Сумма отступных составляет 180 миллионов евро.
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|Команда
|М
|О
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|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
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|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
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|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
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|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14