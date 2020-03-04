Тер Штеген может покинуть "Барселону"

Немецкий вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген может сменить клуб, сообщил журналист Луис Канут в эфире Catalunya Radio.

По словам Канута, его знакомый недавно беседовал с тер Штегеном, предложив голкиперу написать автобиографию. Впрочем, вратарь отказался, заявив, что он не уверен в своем будущем в каталонском клубе.

Ранее сообщалось, что у тер Штегена произошел конфликт с нападающим Лионелем Месси во время тренировки. Контракт голкипера с "Барселоной" действует до лета 2022 года. Сумма отступных составляет 180 миллионов евро.

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