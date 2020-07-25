Тер Штеген может пропустить до четырёх месяцев из-за травмы колена

"Барселона" может надолго потерять своего основного вратаря Марка-Андре тер Штегена, сообщает AS.

По сведениям издания, у немецкого стража ворот проблемы с коленом - не исключено проведение операции.

В случае хирургического вмешательства футболист будет вынужден пропустить от трёх до четырёх месяцев.

Впрочем, произойдёт это не ранее окончания розыгрыша Лиги Чемпионов, в котором "Барса" пока участвует.

В текущем сезоне 28-летний тер Штеген сыграл за "блауграну" 44 матча и пропустил 41 гол.

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