Тер Штеген может пропустить до четырёх месяцев из-за травмы колена

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Тер Штеген может пропустить до четырёх месяцев из-за травмы колена

"Барселона" может надолго потерять своего основного вратаря Марка-Андре тер Штегена, сообщает AS.

По сведениям издания, у немецкого стража ворот проблемы с коленом - не исключено проведение операции.

В случае хирургического вмешательства футболист будет вынужден пропустить от трёх до четырёх месяцев.

Впрочем, произойдёт это не ранее окончания розыгрыша Лиги Чемпионов, в котором "Барса" пока участвует.

В текущем сезоне 28-летний тер Штеген сыграл за "блауграну" 44 матча и пропустил 41 гол.

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