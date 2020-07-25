Тер Штеген может пропустить до четырёх месяцев из-за травмы колена
"Барселона" может надолго потерять своего основного вратаря Марка-Андре тер Штегена, сообщает AS.
По сведениям издания, у немецкого стража ворот проблемы с коленом - не исключено проведение операции.
В случае хирургического вмешательства футболист будет вынужден пропустить от трёх до четырёх месяцев.
Впрочем, произойдёт это не ранее окончания розыгрыша Лиги Чемпионов, в котором "Барса" пока участвует.
В текущем сезоне 28-летний тер Штеген сыграл за "блауграну" 44 матча и пропустил 41 гол.
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|Гранада
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|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
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|Реал Вальядолид
|20
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|16
|Эйбар
|20
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|Мальорка
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|18
|Сельта Виго
|20
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|Леганес
|20
|14
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|20
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