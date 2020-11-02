Тер Штеген может сыграть в Лиге Чемпионов против киевского "Динамо"

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Тер Штеген может сыграть в Лиге Чемпионов против киевского "Динамо"

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген, скорее всего, примет участие в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с киевским "Динамо", утверждает Sport.es.

По данным издания, футболист приступил к тренировке с командой и может принять участие в матче Лиги Чемпионов.

Последний матч немец провел в августе против "Баварии" в Лиге Чемпионов и сразу же получил травму колена.

Матч "Барселона" - "Динамо" состоится 4 ноября. Начало - в 22:00 (мск).

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