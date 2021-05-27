Тер Штеген может уйти из "Барселоны" из-за напряжённых отношений с Месси

Фото твиттер Марка-Андре тер Штегена

В "Барселоне" грядущим летом может смениться основной вратарь, пишет La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, агент Мино Райола пытается трудоустроить в каталонский клуб своего клиента Джанлуиджи Доннарумму.

Не исключено, что итальянец заменит в составе "сине-гранатовых" Марка-Андре тер Штегена, чей уход допускается из-за его напряжённых отношений с капитаном команды Лионелем Месси.

Напомним, что Доннарумма в июне станет свободным агентом. Накануне "Милан" подтвердил грядущее расставание с собственным воспитанником.

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