Тер Штеген назвал "Барселоне" свои требования по зарплате
"Барселона" продолжает работать над продлением соглашения с голкипером Марком-Андре тер Штегеном.
Как сообщает Diario Sport, немецкий вратарь хотел бы зарабатывать по новому договору около 10 миллионов евро, что в два раза больше его нынешней зарплаты.
Каталонцы пока не соглашаются на требования тер Штегена. Ранее клуб предлагал голкиперу соглашение до 2024 года с зарплатой 6,5 миллиона евро в год плюс бонусы, однако получили отказ.
Отмечается, что в "Барселоне" уверены в успешном исходе переговоров, которые могут завершиться в начале лета.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14