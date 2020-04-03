Тер Штеген назвал "Барселоне" свои требования по зарплате

"Барселона" продолжает работать над продлением соглашения с голкипером Марком-Андре тер Штегеном.

Как сообщает Diario Sport, немецкий вратарь хотел бы зарабатывать по новому договору около 10 миллионов евро, что в два раза больше его нынешней зарплаты.

Каталонцы пока не соглашаются на требования тер Штегена. Ранее клуб предлагал голкиперу соглашение до 2024 года с зарплатой 6,5 миллиона евро в год плюс бонусы, однако получили отказ.

Отмечается, что в "Барселоне" уверены в успешном исходе переговоров, которые могут завершиться в начале лета.

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