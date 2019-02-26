Тер Штеген назвал имя игрока, которого он хочет видеть в "Барселоне"

Теги барселонаборуссия дортмундмарк-андре тер штегенмарко ройс

Тер Штеген назвал имя игрока, которого он хочет видеть в "Барселоне"
Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген заявил, что он хотел бы видеть в своей команде нападающего дортмундской "Боруссии" Марко Ройса.

"Ройс демонстрирует просто сумасшедшую игру. Я считаю, что он стал бы отличным игроком для "Барселоны". На его месте многие сменили бы клуб, но он счастлив в "Боруссии", так как в этом городе живет его семья. Марко мог бы заиграть в топ-клубе, но он однажды сказал, что останется вместе с семьей. Это невероятное решение потрясающего парня", - приводит слова тер Штегена DAZN.

29-летний Ройс выступает за "Боруссию" из Дортмунда с 2012 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 27 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 10 голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Напомним, что ранее тер Штеген и Ройс вместе выступали за менхенгладбахскую "Боруссию".

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