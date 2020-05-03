Тер Штеген назвал клуб, за который он бы никогда не играл

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген ответил на несколько вопросов своих подписчиков в инстаграме.

Отвечая на первый вопрос, голкипер не исключил, что в будущем может вернуться в менхенгладбахскую "Боруссию". Также тер Штеген заявил, что никогда не перешел бы в "Кельн".

Тер Штеген является воспитанником "Боруссии", а "Кельн" - принципиальный соперник гладбахского клуба. Противостояние этих команд называют "рейнское дерби".

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