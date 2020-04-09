Тер Штеген назвал лучший момент в своей карьере

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген рассказал, какой момент в своей карьере считает лучшим. Об этом сообщает Marca.

"Победа - несомненно лучшее чувство. В моем случае, лучший момент в карьере был, когда мы выиграли Лигу Чемпионов в 2015 году ("Барселона" - "Ювентус" - 3:1).

На данный момент это было лучшее чувство, которое я когда либо испытывал", - сказал футболист.

Ранее сообщалось, что Тер Штеген назвал "Барселоне" свои требования по зарплате.

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