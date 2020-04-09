Тер Штеген назвал лучший момент в своей карьере

1 Теги барселонамарк-андре тер штеген

Тер Штеген назвал лучший момент в своей карьере

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген рассказал, какой момент в своей карьере считает лучшим. Об этом сообщает Marca.

"Победа - несомненно лучшее чувство. В моем случае, лучший момент в карьере был, когда мы выиграли Лигу Чемпионов в 2015 году ("Барселона" - "Ювентус" - 3:1).

На данный момент это было лучшее чувство, которое я когда либо испытывал", - сказал футболист.

Ранее сообщалось, что Тер Штеген назвал "Барселоне" свои требования по зарплате.

А еще: Месси назвал одноклубника, которым восторгался| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Чтобы снова это прочувствовать , просто перейди в Баварию.

Ответить

главное

В Бельгии отложили дату принятия решения о судьбе сезона

В Бельгии отложили дату принятия решения о судьбе сезона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов