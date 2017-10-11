Тер Штеген назвал Пике чудовищем?

Голкипер каталонской "Барселоны" Марк-Андре Тер Штеген в своем инстаграме сделал весьма неожиданный пост.

Так, 25-летний вратарь опубликовал свое фото с партнером по команде Жераром Пике, которое он подписал следующим образом: "Красавец и чудовище. Вам решать".

Напомним, "Барселона" согласовала новые контракты с двумя ключевыми игроками. | soccernews.ru