Тер Штеген назвал слова Нойера несправедливыми

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Тер Штеген назвал слова Нойера несправедливыми

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген, который ранее был недоволен, что его не выпустили на поле в матчах отборочных турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Нидерландов (2:4) и Северной Ирландии (2:0), ответил на критику в свой адрес со стороны голкипера Мануэля Нойера. Ранее Нойер заявил, что слова тер Штегена не идут на пользу единству в сборной Германии.

"В сборной Германии есть конкуренция. Футболисты, которые не выходят на поле, очень хотят играть. Футбол таков, что ты не всегда можешь быть доволен. Но у меня есть ожидания, о которых я не могу молчать. Я считаю, что слова Нойера несправедливы по отношению ко мне", - цитирует тер Штегена Mundo Deportivo.

Стоит отметить, что в обоих матчах место в воротах сборной Германии занял именно Нойер.

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