Тер Штеген назвал своих кумиров детства

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген назвал кумиров своего детства.

"Когда я начинал играть и был полевым футболистом, мне нравился Марсель Кетелер. Он из Менхенгладбаха. Позже он перешел в "Гамбург", а я стал голкипером. У меня появился новый образец для подражания, это был Оливер Кан. Возможно, дело не в его игровой манере, а в большей степени в его мотивированности" - приводит слова тер Штегена официальный сайт клуба.

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