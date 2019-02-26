Тер Штеген назван имя игрока, которого он хочет видеть в "Барселоне"
Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген заявил, что он хотел бы видеть в своей команде нападающего дортмундской "Боруссии" Марко Ройса.
"Ройс демонстрирует просто сумасшедшую игру. Я считаю, что он стал бы отличным игроком для "Барселоны". На его месте многие сменили бы клуб, но он счастлив в "Боруссии", так как в этом городе живет его семья. Марко мог бы заиграть в топ-клубе, но он однажды сказал, что останется вместе с семьей. Это невероятное решение потрясающего парня", - приводит слова тер Штегена DAZN.
29-летний Ройс выступает за "Боруссию" из Дортмунда с 2012 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 27 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 10 голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Напомним, что ранее тер Штеген и Ройс вместе выступали за менхенгладбахскую "Боруссию".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|23
|54
|2
|Бавария Мюнхен
|23
|51
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|23
|43
|4
|РБ Лейпциг
|23
|42
|5
|Вольфсбург
|23
|38
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|23
|37
|7
|Байер Леверкузен
|23
|36
|8
|Хоффенхайм
|23
|34
|9
|Вердер Бремен
|23
|32
|10
|Герта
|23
|32
|11
|Майнц 05
|23
|30
|12
|Фортуна Дюссельдорф
|23
|28
|13
|Фрайбург
|23
|27
|14
|Шальке
|23
|23
|15
|Аугсбург
|23
|18
|16
|Штутгарт
|23
|16
|17
|Ганновер 96
|23
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|23
|13