Тер Штеген не планирует перебираться в АПЛ

Голкипер каталонской "Барселоны" Марк-Андре Тер Штеген не планирует перебираться в английскую Премьер-Лигу, где им интересуется лондонский "Арсенал".

Так, по сведениям испанской прессы, 25-летний вратарь намерен отклонить вероятное предложение "канониров", так как считает свой переход в клуб, который не претендует на победу в Лиге Чемпионов, шагом назад в своей карьере.

Напомним, "Барселона" не планирует менять свою позицию по Коутиньо. | soccernews.ru