Тер Штеген: "Не стоит сравнивать меня с Месси"

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Тер Штеген: "Не стоит сравнивать меня с Месси"

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген призвал не сравнивать его с ведущим форвардом "сине-гранатовых" Лионелем Месси.

"Меня называют "Месси в перчатках"? Лео играет на высочайшем уровне уже много лет. Не стоит меня с ним сравнивать" - цитирует немецкого стража ворот Four Four Two.

В этом сезоне 25-летний тер Штеген сыграл за "Барселону" 38 матчей, в которых пропустил 19 голов.

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