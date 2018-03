Тер Штеген: "Не стоит сравнивать меня с Месси"

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген призвал не сравнивать его с ведущим форвардом "сине-гранатовых" Лионелем Месси.

"Меня называют "Месси в перчатках"? Лео играет на высочайшем уровне уже много лет. Не стоит меня с ним сравнивать" - цитирует немецкого стража ворот Four Four Two.

В этом сезоне 25-летний тер Штеген сыграл за "Барселону" 38 матчей, в которых пропустил 19 голов.

