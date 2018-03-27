Тер Штеген не сыграет с Бразилией

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Тер Штеген не сыграет с Бразилией

Вратарь "Барселоны" и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген пропустит товарищеский матч против Бразилии, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, 25-летнего стража ворот беспокоит колено, поэтому тренерский штаб "Бундестим" решил поберечь футболиста.

Ранее стало известно, что эту игру пропустят Эмре Джан, Месут Озил и Томас Мюллер.

Напомним, что матч Германия - Бразилия состоится сегодня в Берлине в 21:45 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru

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