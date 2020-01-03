Тер Штеген не успевает восстановиться к матчу с "Эспаньолом"

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген не поможет клубу в игре с "Эспаньолом".

Как сообщает Mundo Deportivo, немецкий голкипер все еще восстанавливается после травмы колена. Таким образом, место в воротах займет Нето, который также будет основным вратарем в матчах за Суперкубок Испании.

Каталонское дерби пройдет 4 января в 23:00 по московскому времени.

В этом сезоне тер Штеген провел 23 игры, из них в шести отстоял на ноль.

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