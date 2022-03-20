Тер Штеген не включил Месси в свою команду мечты
Фото: инстаграм Марка-Андре тер Штегена/Автор неизвестен
Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген составил символическую команду мечты из футболистов, с которыми он играл.
Стоит отметить, что немецкий голкипер не включил в команду аргентинского нападающего Лионеля Месси, который прошлым летом перешел из "Барселоны" в ПСЖ.
"Команда мечты" от тер Штегена выглядит так:
Вратарь: Янис Бласвих.
Защитники: Дани Алвес, Антонио Рюдигер, Жерар Пике, Жорди Альба.
Полузащитники: Хави, Андрес Иньеста, Серджи Бускетс, Френки де Йонг.
Атакующие игроки: Марио Гетце, Марко Ройс.
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|20
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|Реал Сосьедад
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|Валенсия
|20
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|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
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|20
|25
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|Алавес
|20
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|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
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|18
|Сельта Виго
|20
|16
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|20
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|20
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