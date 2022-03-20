Тер Штеген не включил Месси в свою команду мечты

Фото: инстаграм Марка-Андре тер Штегена/Автор неизвестен

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген составил символическую команду мечты из футболистов, с которыми он играл.

Стоит отметить, что немецкий голкипер не включил в команду аргентинского нападающего Лионеля Месси, который прошлым летом перешел из "Барселоны" в ПСЖ.

"Команда мечты" от тер Штегена выглядит так:

Вратарь: Янис Бласвих.

Защитники: Дани Алвес, Антонио Рюдигер, Жерар Пике, Жорди Альба.

Полузащитники: Хави, Андрес Иньеста, Серджи Бускетс, Френки де Йонг.

Атакующие игроки: Марио Гетце, Марко Ройс.

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