Тер Штеген не вызван в сборную Германии
Голкипер "Барселоны" и сборной Германии Марк-Андре Тер Штеген пропустит ноябрьские матчи национальной команды. Об этом сообщает Bild.
Наставник сборной Йоахим Лев пригласил Мануэля Нойера ("Бавария"), Кевина Траппа ("Айнтрахт"), Бернда Лено ("Арсенал") и Оливера Бауманна ("Хоффенхайм").
По данным источника, тер Штеген согласовал с Левом и Федерацией футбола Германии то, что ему лучше остаться в расположении каталонцев и завершить восстановление после серьезной травмы, из-за которой он пропустил несколько месяцев.
Ожидается, что голкипер вернется в команду уже в 2021 году.
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