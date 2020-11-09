Тер Штеген не вызван в сборную Германии

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Тер Штеген не вызван в сборную Германии

Голкипер "Барселоны" и сборной Германии Марк-Андре Тер Штеген пропустит ноябрьские матчи национальной команды. Об этом сообщает Bild.

Наставник сборной Йоахим Лев пригласил Мануэля Нойера ("Бавария"), Кевина Траппа ("Айнтрахт"), Бернда Лено ("Арсенал") и Оливера Бауманна ("Хоффенхайм").

По данным источника, тер Штеген согласовал с Левом и Федерацией футбола Германии то, что ему лучше остаться в расположении каталонцев и завершить восстановление после серьезной травмы, из-за которой он пропустил несколько месяцев.

Ожидается, что голкипер вернется в команду уже в 2021 году.

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