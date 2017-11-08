Тер Штеген о новой форме сборной Германии: "Она мне нравится, даже несмотря на то, что она - белая"

Теги марк-андре тер штегенгерманияреал мадридбарселона

Тер Штеген о новой форме сборной Германии: "Она мне нравится, даже несмотря на то, что она - белая"Голкипер сборной Германии Марк-Андре тер Штеген высказался о новой игровой форме своей национальной команды.

Так, на презентации экипировки, в которой "манншафт" сыграет на Чемпионате Мира в России, 25-летний вратарь пошутил: "Мне нравится футболка, даже несмотря на то, что она - белая". Тем самым тер Штеген явно намекнул на противостояние каталонской "Барселоны", за которую он выступает, с мадридским "Реалом".

Напомним, против Германии не сыграют три игрока сборной Англии. | soccernews.ru

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