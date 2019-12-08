Тер Штеген обошёл Азара по голевым передачам в чемпионате Испании
Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген отдал голевой пас в матче 16-го тура Ла Лиги с "Мальоркой" (5:2). Футболист на 7-й минуте отдал результативную передачу на форварда Антуана Гризманна.
В этом сезоне голкипер сделал уже второй ассист в чемпионате Испании. По этому показателю 27-летний голкипер обошёл форварда "Реала" Эдена Азара, у которого в активе лишь 1 голевая передача.
В "Барселоне" лишь у трех футболистов больше результативных пасов в матчах чемпионата.
После 16 туров Ла Лиги команда возглавляет турнирную таблицу, набрав 34 балла.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|15
|34
|2
|Реал Мадрид
|15
|34
|3
|Севилья
|15
|30
|4
|Реал Сосьедад
|15
|26
|5
|Атлетик Бильбао
|15
|26
|6
|Атлетико Мадрид
|16
|26
|7
|Валенсия
|16
|26
|8
|Хетафе
|15
|24
|9
|Гранада
|16
|24
|10
|Осасуна
|15
|22
|11
|Леванте
|16
|20
|12
|Вильярреал
|16
|19
|13
|Бетис
|15
|19
|14
|Реал Вальядолид
|15
|18
|15
|Алавес
|16
|18
|16
|Эйбар
|15
|15
|17
|Мальорка
|16
|14
|18
|Сельта Виго
|15
|13
|19
|Эспаньол
|16
|9
|20
|Леганес
|15
|6