Тер Штеген обошёл Азара по голевым передачам в чемпионате Испании

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген отдал голевой пас в матче 16-го тура Ла Лиги с "Мальоркой" (5:2). Футболист на 7-й минуте отдал результативную передачу на форварда Антуана Гризманна.



В этом сезоне голкипер сделал уже второй ассист в чемпионате Испании. По этому показателю 27-летний голкипер обошёл форварда "Реала" Эдена Азара, у которого в активе лишь 1 голевая передача.



В "Барселоне" лишь у трех футболистов больше результативных пасов в матчах чемпионата.

После 16 туров Ла Лиги команда возглавляет турнирную таблицу, набрав 34 балла.

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