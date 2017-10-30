Тер Штеген опережает график с наименьшим количеством пропущенных голов в истории Ла Лиги за сезон

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Тер Штеген опережает график с наименьшим количеством пропущенных голов в истории Ла Лиги за сезонГолкипер каталонской "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген опережает график с наименьшим количеством пропущенных голов в истории Ла Лиги за сезон.

Так, в среднем за игру 25-летний вратарь "сине-гранатовых" в нынешнем сезоне пропускает 0,3 гола - 3 мяча в 10 матчах. Если немец сохранит свой график выступлений до конца сезона, то он сможет опередить рекордсменов Ла Лиги Пако Лиано и Яна Облака, которые соответственно в сезонах 1993/1994 и 2015/2016 пропустили в чемпионате всего 18 голов.

Напомним, Бускетс похвалил тер Штегена за матч против "Атлетика". | soccernews.ru

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