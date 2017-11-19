Тер Штеген опережает Облака и Роналду по сухим матчам в Ла Лиге

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген оставил свои ворота в неприкосновенности в восьми встречах из 12 в Ла Лиги в этом сезоне.

Стоит отметить, что по семь "сухих" матчей в активе у голкипера "Атлетико" Яна Облака и нападающего "Реала" Криштиану Роналду.

В нынешнем сезоне 32-летний Роналду провел 8 матчей в Примере (720 минут) и забил 1 гол.

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