Тер Штеген отдал голевую передачу в матче с "Хетафе"

В матче седьмого тура испанской Примеры против "Хетафе" вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген записал в свой актив ассист.

Немецкий страж ворот в конце первого тайма отдал голевую передачу на Луиса Суареса. Зацените!

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