Тер Штеген отложил переговоры с "Барселоной" о продлении контракта

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген приостановил переговоры с клубом о продлении контракта, передает Diario Sport.

По данным источника, 27-летний футболист хочет остаться в стане каталонцев, однако его не устраивает то, что он будет получать меньше футболистов, которые реже появляются на поле.

Ранее сообщалось, что немец просит у сине-гранатовых зарплату в размере 15 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне 27-летний тер Штеген провел за "Барселону" 34 матча во всех турнирах и пропустил 34 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

А еще: "Барселона" поборется с "Манчестер Сити" и "Ювентусом" за таланта из ПСЖ| http://soccernews.ru