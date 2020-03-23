Тер Штеген отложил переговоры с "Барселоной" о продлении контракта

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Тер Штеген отложил переговоры с "Барселоной" о продлении контракта

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген приостановил переговоры с клубом о продлении контракта, передает Diario Sport.

По данным источника, 27-летний футболист хочет остаться в стане каталонцев, однако его не устраивает то, что он будет получать меньше футболистов, которые реже появляются на поле.

Ранее сообщалось, что немец просит у сине-гранатовых зарплату в размере 15 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне 27-летний тер Штеген провел за "Барселону" 34 матча во всех турнирах и пропустил 34 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Оно уже никого и не удивляет!Гном захапал себе всеь зарплатный фонд(общак) и ворует оттуда!Чоткие пацанчики точно знают как поступать с такими крысами!Кляп в рот и в лес со всеми его анализами на скормление волкам!Visca El Barca!

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