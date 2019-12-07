Тер Штеген отметился второй голевой передачей в сезоне

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Тер Штеген отметился второй голевой передачей в сезоне

"Барселона" на 7-й минуте повела в счете в матче против "Мальорки".

Гол забил форвард Антуан Гризманн, а ассистировал ему голкипер Марк-Андре тер Штеген. Это уже вторая голевая передача немецкого вратаря в текущем сезоне.

В этом сезоне тер Штеген провел 19 игр, из них в 6 он отстоял на ноль.

Отметим, что в случае победы над "Мальоркой", "Барселона" вновь возглавит турнирную таблицу Примеры.

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