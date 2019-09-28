Тер Штеген - первый голкипер "Барселоны" в 21-м веке, отметившийся голевой передачей

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Тер Штеген - первый голкипер "Барселоны" в 21-м веке, отметившийся голевой передачей

В 7-м туре испанской Примеры "Барселона" добыла выездную победу над "Хетафе" (2:0).

Результативной передачей в игре отметился голкипер каталонцев Марк-Андре тер Штеген. Как сообщает Opta, он стал первым вратарем "Барсы" в 21-м веке, отметившийся голевой передачей.

Отметим, что с паса немецкого вратаря забил форвард команды Луис Суарес.

В этом сезоне Тер Штеген провел 8 матчей, в которых пропустил 10 голов.

Читайте также: "Барселона" оказалась сильнее "Хетафе". Это первая гостевая победа каталонцев в сезоне. | http://soccernews.ru
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