Тер Штеген - первый голкипер "Барселоны" в 21-м веке, отметившийся голевой передачей
В 7-м туре испанской Примеры "Барселона" добыла выездную победу над "Хетафе" (2:0).
Результативной передачей в игре отметился голкипер каталонцев Марк-Андре тер Штеген. Как сообщает Opta, он стал первым вратарем "Барсы" в 21-м веке, отметившийся голевой передачей.
Отметим, что с паса немецкого вратаря забил форвард команды Луис Суарес.
В этом сезоне Тер Штеген провел 8 матчей, в которых пропустил 10 голов.
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