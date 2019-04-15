Тер Штеген поделился мнением о Де Хеа
Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген высказался о Давиде Де Хеа в преддверии ответной игры против "Манчестер Юнайтед".
"Де Хеа один из лучших голкиперов в мире. Он является важной частью "Манчестер Юнайтед". Мне приятно противостоять таким игрокам", - приводит слова тер Штегена Marca.
В этом сезоне тер Штеген провел 43 игры и пропустил 38 голов. На счету Де Хеа 41 матч и 50 пропущенных мячей.
Ответный матч 1/4 финала Лиги Чемпионов между "Барселоной" и "МЮ" состоится 16 апреля в 22:00 (мск).
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