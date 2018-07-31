Тер Штеген поделился ожиданиями от нового сезона

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген поделился ожиданиями от сезона 2018/19.

"С большим нетерпением жду предстоящего сезона и возможности выйти на поле. Уверен, что нас ждёт очень хороший сезон. Подготовка это подтверждает, мы начнём сезон в идеальных условиях" - приводит слова тер Штегена Sport.es.

Напомним, что первый официальный матч сезона 2018/19 ожидает "Барселону" 12 августа - "сине-гранатовые" сразятся с "Севильей" за Суперкубок Испании.

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