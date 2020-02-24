Тер Штеген поделился ожиданиями от выступления "Барселоны" с "Наполи" в ЛЧ

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген рассказал, чего ждет от матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Наполи".

"Лига Чемпионов всегда привлекает с себе особое внимание. Это невероятный турнир, мы хотим пройти как можно дальше и достичь чего-то серьезного. Нам предстоит сыграть сложные матчи с "Наполи". Надеемся достичь хорошего результата в гостях и закончить работу на "Камп Ноу", - цитирует вратаря Mundo Deportivo.

Первая встреча "Барселоны" с "Наполи" состоится завтра, 25 февраля, на стадионе "Сан-Паоло". Начало - в 23:00 (мск).

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