Тер Штеген поделился ожиданиями от выступления "Барселоны" с "Наполи" в ЛЧ

Теги барселонанаполимарк-андре тер штеген

Тер Штеген поделился ожиданиями от выступления "Барселоны" с "Наполи" в ЛЧ

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген рассказал, чего ждет от матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Наполи".

"Лига Чемпионов всегда привлекает с себе особое внимание. Это невероятный турнир, мы хотим пройти как можно дальше и достичь чего-то серьезного. Нам предстоит сыграть сложные матчи с "Наполи". Надеемся достичь хорошего результата в гостях и закончить работу на "Камп Ноу", - цитирует вратаря Mundo Deportivo.

Первая встреча "Барселоны" с "Наполи" состоится завтра, 25 февраля, на стадионе "Сан-Паоло". Начало - в 23:00 (мск).

Читайте также: "Барселона" нацелилась на защитника "Валенсии"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Италия ушла на китайский больничный, в Англии все бьются за пятое(!) место, а "Барселона" опять лучше "Реала": на этих выходных в Европе было очень жарко!

Италия ушла на китайский больничный, в Англии все бьются за пятое(!) место, а "Барселона" опять лучше "Реала": на этих выходных в Европе было очень жарко!

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов