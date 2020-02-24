Тер Штеген поделился ожиданиями от выступления "Барселоны" с "Наполи" в ЛЧ
Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген рассказал, чего ждет от матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Наполи".
"Лига Чемпионов всегда привлекает с себе особое внимание. Это невероятный турнир, мы хотим пройти как можно дальше и достичь чего-то серьезного. Нам предстоит сыграть сложные матчи с "Наполи". Надеемся достичь хорошего результата в гостях и закончить работу на "Камп Ноу", - цитирует вратаря Mundo Deportivo.
Первая встреча "Барселоны" с "Наполи" состоится завтра, 25 февраля, на стадионе "Сан-Паоло". Начало - в 23:00 (мск).
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14