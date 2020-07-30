Тер Штеген получил предложения от двух клубов

"Бавария" и "Челси" претендуют на вратаря "Барселоны" Марка-Андре тер Штегена, утверждает Cadena SER.

По информации источника, оба клуба уже сделали предложения немецкому стражу ворот, в связи с чем тот не спешит продлевать контракт с "сине-гранатовыми".

Напомним, что стороны не могут договориться о зарплате - "Барса" предлагает 6,3 миллиона евро в год, а голкипер хочет 10 миллионов.

Действующее соглашение между тер Штегеном и "Барсой" рассчитано ещё на два сезона. Его рыночная стоимость - 72 миллиона евро.

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