Голкипер каталонской "Барселоны" Марк-Андре Тер Штеген получил предложения от трех европейских топ-клубов.

По информации испанской прессы, 25-летнего вратаря "сине-гранатовых" видеть в своих рядах желают лондонский "Арсенал", французский ПСЖ и туринский "Ювентус".

В нынешнем сезоне Тер Штеген пропустил 9 мячей в 15 матчах за "Барселону". При этом пять из этих голов были пропущены немцем в двух матчах за суперкубок Испании против мадридского "Реала".

Напомним, Тер Штеген нацелился на рекорд Ла Лиги. | soccernews.ru