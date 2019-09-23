Тер Штеген получит место в воротах сборной Германии

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Тер Штеген получит место в воротах сборной Германии
Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген получит шанс в сборной Германии в ближайших матчах, сообщает Kicker.

По сведениям издания, главный тренер национальной сборной Йоахим Лев решил выпустить голкипера на поле в товарищеском матче с Аргентиной (9 октября) или поединка отбора Евро-2020 с Эстонией (12 октября).

Ранее тер Штеген публично заявил, что он недоволен ролью запасного вратаря в сборной Германии. За это его раскритиковал основного голкипер национальной команды Мануэль Нойер.

27-летний тер Штеген провел за сборную Германии 22 матча и пропустил 22 гола.

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