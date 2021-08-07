Тер Штеген попрощался с Месси

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Тер Штеген попрощался с Месси

Фото инстаграм Марка-Андре тер Штегена

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген обратился к бывшему капитану каталонской команды Лионелю Месси.

"Играть все эти годы вместе с тобой было огромным удовольствием, мы пережили много приятных моментов вместе, завоевывали титулы. Бывало, что наши мнения не совпадали, но мы всегда двигались в одном направлении, и каждый из нас рос как личность вне зависимости от побед и поражений. Спасибо!

Ты сотворил историю вместе с клубом своей жизни и запомнишься как настоящая футбольная легенда, а твоё достижение никто не сможет повторить - ты изменил футбол. Желаю тебе и твоей семье всего наилучшего в дальнейшем", - написал тер Штеген в инстаграме.

В четверг вечером "Барса" объявила о невозможности продлить контракт с 34-летним Месси из-за потолка зарплат в Ла Лиге.

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