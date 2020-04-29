Тер Штеген потребовал у "Барселоны" огромную зарплату

Немецкий вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген озвучил клубу свои финансовые требования по новому контракту, сообщает Marca.

По сведениям издания, футболист хочет получать 18 миллионов евро в год без учета налогов. Таким образом, с учетом налогообложения зарплата игрока может составить более 25 миллионов в год. Каталонский клуб не готов платить такую сумму, поэтому голкипер может быть продан. Ранее сообщалось, что интерес к нему проявляют "Бавария" и "Ювентус". Сумма отступных в контракте немца составляет 180 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 27-летний тер Штеген провел за "Барселону" 34 матча во всех турнирах и пропустил 34 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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