Тер Штеген повторил рекорд Лиги Чемпионов по отбитым пенальти
Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген отразил пенальти в исполнении Марко Ройса в матче первого тура группового этапа Лиги Чемпионов.
Таким образом, немецкий страж ворот парировал четыре 11-метровых удара в самом престижном еврокубковом турнире.
Как сообщает Opta, тер Штеген повторил рекорд ЛЧ по этому показателю, который ранее единолично принадлежал голкиперу "Шахтёра" Андрею Пятову.
Стоит отметить, что соответствующая статистика ведётся, начиная с сезона 2003/04, поэтому в расчёт берутся только последние 15 лет.
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