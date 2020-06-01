Тер Штеген позвал Гетце в чемпионат Испании

Теги барселонаборуссия дортмундмарио гётцетрансферы

Тер Штеген позвал Гетце в чемпионат Испании
Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген поделился мнением о соотечественнике полузащитнике Марио Гетце, который по окончании сезона покинет дортмундскую "Боруссию" и станет свободным агентом.

"Марио классно обращается с мячом и умеет влиять на игру. Думаю, что он заиграл бы в Испании. Но я не знаю, есть ли еще футбол в его планах. Мы с ним никогда не говорим о футболе. Уверен, что он подойдет многим клубам", - приводит слова тер Штегена Goal.

В нынешнем сезоне 27-летний Гетце провел за "Боруссию" 21 матч во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Не пропустите: "Милан" и "Лацио" являются фаворитами в борьбе за Марио Гетце. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Футболисты "Спартака" прошли повторные тесты на коронавирус: данные анализов

Футболисты "Спартака" прошли повторные тесты на коронавирус: данные анализов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 29 67
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 29 60
3 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 29 56
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 29 56
5 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 28 55
6 Вольфсбург Вольфсбург 29 42
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 29 42
8 Фрайбург Фрайбург 29 38
9 Герта Герта 29 38
10 Шальке Шальке 29 37
11 Кельн Кельн 28 34
12 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 28 32
13 Аугсбург Аугсбург 29 31
14 Унион Берлин Унион Берлин 29 31
15 Майнц 05 Майнц 05 29 28
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 29 27
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 28 25
18 Падерборн Падерборн 29 19
Полная таблица

топ-5 тегов