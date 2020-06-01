Тер Штеген позвал Гетце в чемпионат Испании



Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген поделился мнением о соотечественнике полузащитнике Марио Гетце, который по окончании сезона покинет дортмундскую "Боруссию" и станет свободным агентом.

"Марио классно обращается с мячом и умеет влиять на игру. Думаю, что он заиграл бы в Испании. Но я не знаю, есть ли еще футбол в его планах. Мы с ним никогда не говорим о футболе. Уверен, что он подойдет многим клубам", - приводит слова тер Штегена Goal.

В нынешнем сезоне 27-летний Гетце провел за "Боруссию" 21 матч во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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