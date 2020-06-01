Тер Штеген позвал Гетце в чемпионат Испании
Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген поделился мнением о соотечественнике полузащитнике Марио Гетце, который по окончании сезона покинет дортмундскую "Боруссию" и станет свободным агентом.
"Марио классно обращается с мячом и умеет влиять на игру. Думаю, что он заиграл бы в Испании. Но я не знаю, есть ли еще футбол в его планах. Мы с ним никогда не говорим о футболе. Уверен, что он подойдет многим клубам", - приводит слова тер Штегена Goal.
В нынешнем сезоне 27-летний Гетце провел за "Боруссию" 21 матч во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.
Не пропустите: "Милан" и "Лацио" являются фаворитами в борьбе за Марио Гетце. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|29
|67
|2
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|29
|60
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|29
|56
|4
|Байер Леверкузен
|29
|56
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|РБ Лейпциг
|28
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|6
|Вольфсбург
|29
|42
|7
|Хоффенхайм
|29
|42
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|Фрайбург
|29
|38
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|Герта
|29
|38
|10
|Шальке
|29
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|Кельн
|28
|34
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|Айнтрахт Франкфурт
|28
|32
|13
|Аугсбург
|29
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|14
|Унион Берлин
|29
|31
|15
|Майнц 05
|29
|28
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|Фортуна Дюссельдорф
|29
|27
|17
|Вердер Бремен
|28
|25
|18
|Падерборн
|29
|19