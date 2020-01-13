Тер Штеген приступил к тренировкам с "Барселоной"

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген приступил к тренировкам с командой после травмы колена.

"Рад снова выйти на газон!" - написал футболист в твиттере.

Напомним, 27-летний голкипер восстанавливался после травмы колена. Из-за повреждения он пропустил две встречи сине-гранатовых.

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