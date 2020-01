Тер Штеген приступил к тренировкам с "Барселоной"

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген приступил к тренировкам с командой после травмы колена.

"Рад снова выйти на газон!" - написал футболист в твиттере.

Happy to be on the green again! ⚽️ @FCBarcelona pic.twitter.com/XVMjYolIBV