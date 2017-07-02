Тер Штеген признан лучшим игроком матча Чили - Германия

Теги германиячилимарк-андре тер штеген

Тер Штеген признан лучшим игроком матча Чили - Германия

В финале Кубка Конфедераций сборная Германии обыграла Чили со счетом 1:0.

Лучшим игроком этого поединка признан голкипер немцев Марк-Андре тер Штеген,  который отразил все восемь ударов в створ своих ворот.

Не пропустите: Привоз Чили стоил трофея: сборная Германии – победитель Кубка Конфедераций. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Дневник Кубка Конфедераций: Германия – чемпион, церемония закрытия, Роналдо, Марадона и Халк

Дневник Кубка Конфедераций: Германия – чемпион, церемония закрытия, Роналдо, Марадона и Халк

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Португалия 3 7
2 Мексика 3 7
3 Россия 3 3
4 Новая Зеландия 3 0
Группа B М О
1 Германия 3 7
2 Чили 3 5
3 Австралия 3 2
4 Камерун 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов