Тер Штеген признан лучшим игроком матча Чили - Германия

В финале Кубка Конфедераций сборная Германии обыграла Чили со счетом 1:0.

Лучшим игроком этого поединка признан голкипер немцев Марк-Андре тер Штеген, который отразил все восемь ударов в створ своих ворот.

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