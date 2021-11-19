Тер Штеген проигнорировал предложение "Ньюкасла"

Фото твиттер Марка-Андре тер Штегена

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген по всей видимости не собирается менять команду.

По информации Diario Sport, "Ньюкасл" пытался пообщаться с немецким стражем ворот по поводу потенциального трансфера.

Однако 29-летний футболист просто не дал ответ "сорокам", проигнорировав их предложение.

В текущем сезоне тер Штеген провёл 14 матчей и пропустил 18 голов. Его контракт с "блауграной" рассчитан до июня 2025 года.

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